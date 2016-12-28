В Донецке взорвалось авто с перебежчиком из СБУ

В центре Донецка, по улице Артема, 147, 20 декабря взорвалась машина, в которой находился бывший замначальника следственного отдела УСБУ в Донецкой области Евгений Косяк.
Как пишет Левый берег, в результате ЧП офицеру оторвало ноги. О мощном взрыве сообщили в соцсетях очевидцы. Позже глава партии Другая Россия Эдуард Лимонов у себя в ЖЖ сообщил, что пострадал именно Косяк.
Глава СБУ Василий Грицак в интервью 112 Украина подтвердил эту информацию.
"Мы задерживали военнослужащих СБУ в чине полковников, подполковников за работу на Россию. Например – заместитель начальника следствия Донецкого управления. Говорят, что на прошлой неделе его взорвали в центре Донецка. Мы его задержали, отдокументировали, а потом обменяли на наших патриотов", – рассказал Грицак.
Как сообщал Корреспондент.net, 9 декабря бойцы ВСУ рассказали о сержанте-перебежчике.
Боец ВСУ совершил преступление и сбежал к боевикам
Источник: korrespondent.net
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