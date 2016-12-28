В Оппоблоке подсчитали, во сколько обойдется новогодний стол

Празднование Нового года обойдется примерно в половину месячной зарплаты среднестатистического украинца, которая составляет чуть больше пяти тысячи гривен. Соответствующие подсчеты сделали эксперты Оппозиционного блока, информирует пресс-служба партии в среду, 28 декабря.

Как уточнил представитель политсилы Михаил Папиев, в 2016 году продовольственная инфляция значительно опередила общую: цены на сливочное масло выросли на 37%, яйца – на 34%, сметану – на 30%, молоко – на 28%, гречку – на 13%. Он подчеркнул, что, по подсчетам экспертов, стандартный новогодний стол в этом году обойдется украинцам в 2300-2400 гривенн против 1600-1700 гривен год назад, т. е. более чем на 40% дороже. "К примеру, в прошлом году на салат Оливье нужно было 115 гривен, а в этом уже 152. На Сельдь под шубой – 75 гривен, а в этом уже 91 гривну", – отметил Папиев.

Он также добавил, что нельзя забывать о новогодних атрибутах – елка, детские подарки, поход на праздничное представление.

"Но и это еще не все: в этом году эксперты впервые добавили к новогоднему бюджету еще одну статью расходов, которая ранее вообще не принималась в расчет из-за ее незначительности: от 100 до 150 гривен дополнительно уйдет на коммунальные услуги для приготовления блюд новогоднего стола и встречи Нового года с телевизором и гирляндами", – отметил Папиев.

Он также напомнил, что спустя неделю после Нового года украинцы будут встречать Рождество, главное блюдо которого, кутя, по подсчетам экспертов партии, подорожала на 70%.

Ранее сообщалось, что украинцы стали больше есть импортные сыры, рыбу и фрукты.

Источник: korrespondent.net