Теракт в Берлине: задержан возможный сообщник

В Германии задержали предполагаемого сообщника террориста на рождественской ярмарке в Берлине, сообщает Spiegel со ссылкой на источники в полиции.
19 декабря грузовик въехал в толпу в Берлине, погибло 12 человек. Водителю удалось бежать. Через два дня исполнитель теракта в Берлине, выходец из Туниса Анис Амри, был найден в Италии, где его застрелила местная полиция.
Сообщается, что возможным сообщником Амри оказался 40-летний выходец из Туниса, проживающий в Берлине.
Издание пишет, что полиция провела обыски в жилом помещении подозреваемого и бизнес-помещении в районе Темпельхоф. Мужчина были временно задержан.
В свою очередь Die Welt отмечает, что следователи проанализировали информацию с мобильного телефона тунисца Амри и выявили, что задержанный мог поддерживать контакт с исполнителем теракта.
По данным издания, до конца завтрашнего дня будет принято решение о выдаче ордера на арест подозреваемого сообщника.
Ранее в Тунисе задержали еще троих подозреваемых в теракте в Берлине.
Источник: korrespondent.net
новость
-
Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
-
Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
-