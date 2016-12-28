В Раду проходят семь партий – соцопрос

В Верховную Раду прошли бы семь партий, если б парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.
Согласно этим данным, за партию Батькивщина готовы проголосовать 11% респондентов, за Блок Петра Порошенко – 9,9%, за Оппозиционный блок – 9%, за Радикальную партию – 7,8%, за Самопомощь – 7,6%. Партию За життя готовы поддержать 5,7%, партию Гражданская позиция – 5,4%.
За политсилу, связанную с Михаилом Саакашвили, которую в опросе назвали партией Хвыля, проголосовали бы 4,7% опрошенных (текущий проходной барьер на выборах в Раду составляет 5%). В то же время 16,5% респондентов с выбором не определились.
Согласно результатам исследования, проведение внеочередных парламентских выборов в Украине поддерживают 46% респондентов, не поддерживают – 37%. Если досрочные выборы будут объявлены, в них готовы принять участие 63% опрошенных.
Опрос был проведен с 16 по 20 декабря 2016 года во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донбасса. Было опрошено 2 018 респондентов в возрасте от 18 лет, погрешность не превышает 2,3%.
Напомним, осенью 42% украинцев заявили о поддержке проведения досрочных выборов в Верховную Раду, при этом проголосовать на досрочных выборах готовы 64% опрошенных.
Источник: korrespondent.net
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