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28. 12. 2016

В Беларуси тракторы станцевали вальс и танго

 
В Минске прошел мини-парад тракторов Belarus, который организовал Минский тракторный завод, сообщает Онлайнер.
 
Таким образом завод поздравил своих работников и жителей столицы Беларуси. Зрители увидели вальс в исполнении машин - шесть малогабаритных тракторов кружились под музыку.
 
 
 
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Источник: korrespondent.net

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