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28. 12. 2016

Турция считает невозможным мир в Сирии при Асаде

Переход к миру в Сирии с президентом Башаром аль-Асадом "невозможен", так как оппозиция не примет его, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает Reuters.

Министр также подтвердил, что Турция подготовила соглашение о перемирии в Сирии.

Напомним, по данным турецких СМИ, Анкара и Москва согласовали план всеобъемлющего перемирия, который будет представлен сторонам конфликта в Сирии, и предлагают прекратить боевые действия с 29 декабря.

Накануне Турция заявила о доказательствах поддержки США "Исламского государства".

Источник: korrespondent.net

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