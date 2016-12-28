Турция считает невозможным мир в Сирии при Асаде

Переход к миру в Сирии с президентом Башаром аль-Асадом "невозможен", так как оппозиция не примет его, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает Reuters.

Министр также подтвердил, что Турция подготовила соглашение о перемирии в Сирии.

Напомним, по данным турецких СМИ, Анкара и Москва согласовали план всеобъемлющего перемирия, который будет представлен сторонам конфликта в Сирии, и предлагают прекратить боевые действия с 29 декабря.

Накануне Турция заявила о доказательствах поддержки США "Исламского государства".

Источник: korrespondent.net