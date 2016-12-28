Ленинская кузница начала строить два десантных катера

Киевский завод Ленинская кузница в среду, 28 декабря начал строительство двух десантных катеров типа Кентавр для военно-морских сил Украины. Об этом у себя в Facebook сообщила пресс-служба ВМС ВСУ Украины.
Десантно-штурмовой катер проекта Кентавр разработали на николаевском предприятии Опытно-проектный центр кораблестроения на базе катера Гюрза-М. Предназначен для несения патрульной службы на реках и прибрежных морских акваториях, доставки, высадки и огневой поддержки десантов.
Как сообщал Корреспондент.net, 19 августа пограничники испытали модернизированный катер.
ВМС Украины получили новые артиллерийские катера
Источник: korrespondent.net
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