Лента RSS
Подписаться на ленту
28 декабря 2016, среда, 19:46
-1°C
Завтра -3°C
-1°C
Завтра -3°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,04
28. 12. 2016

Ленинская кузница начала строить два десантных катера

Киевский завод Ленинская кузница в среду, 28 декабря начал строительство двух десантных катеров типа Кентавр для военно-морских сил Украины. Об этом у себя в Facebook сообщила пресс-служба ВМС ВСУ Украины.

Десантно-штурмовой катер проекта Кентавр разработали на николаевском предприятии Опытно-проектный центр кораблестроения на базе катера Гюрза-М. Предназначен для несения патрульной службы на реках и прибрежных морских акваториях, доставки, высадки и огневой поддержки десантов.

Как сообщал Корреспондент.net, 19 августа пограничники испытали модернизированный катер. 

ВМС Украины получили новые артиллерийские катера

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Вопрос специалисту
Путеводитель «Телеграфа» по Норвегии
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

На просьбу ГАИ не выезжать на дороги в снег отреагировали только коммунальные службы.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

Вы где на Новый Год?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2016 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.