В ДНР снова хотят встретиться с Савченко

Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко заявил, что готов вновь встретиться с народным депутатом Украины Надеждой Савченко.

"… мы готовы разговаривать с любым, кто сможет разморозить процесс обмена пленными. В Минске прописано четко "обмен "всех на всех". Встречались с Надеждой. Если нужно будет встречаться еще раз, то встретимся", – сказал Захарченко.

Как сообщал Корреспондент.net, 15 декабря глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко рассказал о разговоре с Савченко.

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Источник: korrespondent.net