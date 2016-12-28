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28. 12. 2016

Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на катастрофу Ту-154

 
Французский сатирический журнал Charlie Hebdo опубликовал карикатуру про крушение самолета Ту-154 в районе Сочи.
 
На рисунке изображены падающий самолет и находящийся в нем военный, произносящий звук "а-а-а-а".
 
"Репертуар военного хора расширяется", - гласит подпись к карикатуре.
 
Напомним, Корреспондент сообщал, что 25 декабря самолет Ту-154 потерпел крушение в акватории Черного моря. На его борту находились съемочные группы Первого канала, НТВ и телеканала Звезда, а также 64 музыканта ансамбля песни и пляски имени Александрова и глава благотворительного фонда Елизавета Глинка. Все они погибли. 

Источник: korrespondent.net

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