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28. 12. 2016

Найдены еще три тела в месте крушения Ту-154

 
В течение дня водолазы МЧС РФ обнаружили и подняли со дна моря личные вещи пассажиров. Также найдена тела еще трех погибших. Таким образом, количество найденных жертв катастрофы достигло 18.
 
"С 09:00 до 16:00 в ходе поисковой операции обнаружены тела трех погибших и около 20 фрагментов тел", — сказал собеседник агентства.
 
Поисковая операция продолжается. Водолазы МЧС в течение дня обнаружили и подняли на поверхность личные вещи пассажиров, среди которых наручные часы, рюкзак и телефон, а также обломки самолета, в том числе часть крыла.
 
Напомним, ранее с Сеть выложили видео обследования обломков Ту-154 на дне моря.
 
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Источник: korrespondent.net

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