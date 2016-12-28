Найдены еще три тела в месте крушения Ту-154

В течение дня водолазы МЧС РФ обнаружили и подняли со дна моря личные вещи пассажиров. Также найдена тела еще трех погибших. Таким образом, количество найденных жертв катастрофы достигло 18.

"С 09:00 до 16:00 в ходе поисковой операции обнаружены тела трех погибших и около 20 фрагментов тел", — сказал собеседник агентства.

Поисковая операция продолжается. Водолазы МЧС в течение дня обнаружили и подняли на поверхность личные вещи пассажиров, среди которых наручные часы, рюкзак и телефон, а также обломки самолета, в том числе часть крыла.

Напомним, ранее с Сеть выложили видео обследования обломков Ту-154 на дне моря.

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Источник: korrespondent.net