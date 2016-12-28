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28. 12. 2016

Трамп: Обама не хочет спокойно передавать власть

Избранный президент США Дональд Трамп в среду, 28 декабря, у себя в Twitter заявил, что действующий президент Барак Обама не обеспечивает спокойного перехода власти.

"Делаю все возможное, чтобы игнорировать многие подстрекательские заявления и ограждения президента О. Думал, что это будет спокойный переход – как бы НЕ ТАК!" – написал Трамп.

Doing my best to disregard the many inflammatory President O statements and roadblocks.Thought it was going to be a smooth transition - NOT!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 декабря2016 г.

Ранее Дональд Трамп назвал Обаму причастным к проигрышу Клинтон. 

Трамп поблагодарил себя за рост индекса потребительской уверенности в США

Источник: korrespondent.net

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