Трамп: Обама не хочет спокойно передавать власть

Избранный президент США Дональд Трамп в среду, 28 декабря, у себя в Twitter заявил, что действующий президент Барак Обама не обеспечивает спокойного перехода власти.
"Делаю все возможное, чтобы игнорировать многие подстрекательские заявления и ограждения президента О. Думал, что это будет спокойный переход – как бы НЕ ТАК!" – написал Трамп.
Doing my best to disregard the many inflammatory President O statements and roadblocks.Thought it was going to be a smooth transition - NOT!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 декабря2016 г.
Ранее Дональд Трамп назвал Обаму причастным к проигрышу Клинтон.
Трамп поблагодарил себя за рост индекса потребительской уверенности в США
Источник: korrespondent.net
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