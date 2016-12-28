В Дамаске дважды обстреляли посольство России

Посольство России в Дамаске обстреляли два раза за день. Как сообщили в Департаменте информации и печати МИД России, 28 декабря в 13:00 и 13:19 (по московскому времени) посольство России в Сирии вновь подверглось обстрелу.

Одна мина, которая не разорвалась, упала во внутреннем дворе комплекса административных зданий российской дипмиссии. Вторая – в непосредственной близости от ее территории. Для разминирования неразорвавшихся боеприпасов привлекались саперы.

В российском МИД инцидент расценили как очередную провокацию экстремистов, выступающих против мирного урегулирования в Сирии.

Как сообщал Корреспондент.net, 13 октября российское посольство попало под удар в Дамаске.

Посольство России в Сирии обстреляли из миномета

Источник: korrespondent.net