На Волыни россиянин хотел прорваться через границу

Пограничники Львовского отряда совместно с полицией задержали гражданина РФ, который пытался незаконно пересечь границу. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбе в среду, 28 декабря.

О мужчине, который расспрашивал, как пересечь границу вне пунктов пропуска, правоохранителям сообщили местные жители. Россиянина задержали на окраине н. п. Устилуг, за несколько десятков метров от границы.

Задержанного доставили в отдел пограничной службы для составления административно-процессуальных документов. Для выяснения обстоятельств и цели незаконного путешествия гражданин РФ задержан на 3 суток.

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Напомним, в Сумской области силовики задержали гражданина РФ, который собирался вывезти в Россию стратегическое оборудование для военной авиации.

Источник: korrespondent.net