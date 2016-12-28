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28. 12. 2016

В магазинах ЕС продается крымское шампанское - СМИ

В магазинах Евросоюза продается игристое вино, сделанное в Крыму, сообщает УНН.

В 2014 году ЕС ввел запрет на импорт товаров из Крыма. Единственным исключением могут стать товары, которые прошли сертификацию на территории Украины.

Издание пишет, что в магазине возле трассы, соединяющую чешское Брно с Веной такое вино свободно можно приобрести за 7,99 евро. На этикетке написано, что вино произведено в Крыму.

По данным УНН, дистрибьютором этого продукта выступает компания с офисом в Германии. На ее сайте написано, что виноград собран в регионах Алушты и Судака.

Помимо этого, за три евро можно приобрести "Кремлевское искристое" российского производства.

В 2014 году также сообщалось, что крымское зерно продается на экспорт как украинское.

Источник: korrespondent.net

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