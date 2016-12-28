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28. 12. 2016

В ОБСЕ заявили о хакерской атаке на свой сайт

Сайт ОБСЕ в начале ноября атаковали хакеры, заявил представитель организации Reuters.

"Была атака. Мы узнали об этом в начале ноября", - сказал он.

В ОБСЕ подчеркнули, что сейчас система в безопасности.

"Системы в безопасности в настоящее время. Мы получили совершенно новые системы безопасности и пароли", - добавили в пресс-службе.

По информации французской газеты Le Monde, атаку на сайт ОБСЕ могла совершить российская хакерская группировка APT28, которую ранее обвиняли в причастности во взломе почтовых серверов Демократической партии США.

В ОБСЕ также допустили этот вариант, однако отметили, что возможность для проведения расследования отсутствует.

Источник: korrespondent.net

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