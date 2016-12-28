Странности Ющенко. Чем удивлял президент-пчеловод

Третий президент Украины Виктор Ющенко накануне назвал Федора Достоевского, Илью Репина и Петра Чайковского выдающимися деятелями украинской национальной культуры, вызвав неоднозначную реакцию в соцсетях.

На встрече со студентами Киевского университета культуры, организованной Михаилом Поплавским, Ющенко говорил об украинской культуре.

"Какую цивилизацию миру принесли. Сколько уникальных шедевров, начиния от Триполья, мы дарили миру. Как важно иметь свой национальныц Лувр и сказать, что Репин - репа - это украинский художник, а Чайковский - чайка - это украинский композитор. Достоевский - это украинский писатель. И в этот ряд можно включить еще тысячи фамилий, которые творили украинскую культуру, некоторые на русском языке, но это украинская культура - это суть", - рассказал бывший президент.

Это высказывание многих озадачило, но если взглянуть на происхождение вышеупомянутых деятелей, то слова Ющенко не кажутся такими странными.

Художник Илья Репин родился в Чугуеве, Харьковская губерния, а в его творчестве было много работ, посвященных украинской культуре, например известная картина "Запорожцы пишут письмо турецкому султану".

Дед писателя-философа Федора Достоевского служил православным священником в селе Войтовцы в ныне Винницкой области. Прадед композитора Петра Чайковского по отцовской линии происходил от православных шляхтичей Кременчугского уезда и был потомком известного в Украине казачьего рода Чаек. Как бы то ни было, но Ющенко часто удивлял украинцев своими словами или поступками. Корреспондент.net вспоминает, чем именно. Президент-затворник

Виктор Ющенко почти не делает в последнее время публичных заявлений и, кажется, он отстранился от украинской политики.

Корреспондент

В данный момент третий президент живет в селе под Киевом, строит украинский храм и музей Код нации, а также занимается исследованием Трипольской культуры.

Период правления Ющенко аналитики называют временем зарождения среднего класса по-украински.

При нем минимальные пенсии выросли в 10 раз, пособия по рождению ребенка - в 36 раз. Проще говоря, у людей появились деньги, но в Украине его помнят как мягкого и слабого президента.

Примечательно, что в 1996 году на посту главы НБУ Ющенко провел успешную денежную реформу и в следующем году его включили в шестерку самым успешных банкиров в мире. Благодаря его политике финансковый кризис обошел Украину в 1998 году.

Президент-пчеловод

За Ющенко прочно закрепилось звание главного украинского пчеловода. После ухода из политики он заявил: "Сейчас у меня есть время для жены, детей, внуков. Для пчеловодства в конце концов".

Cмотрите фотогалерею: Странности Ющенко. Чем удивлял президент-пчеловод

В 2012 году он рассказывал, что у него три пасеки - одна в Безрадичах, вторая - на Черниговщине, а третья - на Черкасчине.

В прошлом году Ющенко поехал в Польшу как первый пчеловод Украины.

Глава Нацбанка-повар

В 1996 году Ющенко в квартире американской журналистки украинского происхождения собрались представители СМИ, чтобы пообщаться с главой НБУ в неформальной обстановке.

По рассказу фотографа Ефрема Лукацкого, Ющенко предложил приготовить слобожанское блюдо - яичницу с большим количеством лука и сала. Надев передник, взялся за готовку.

Cмотрите фотогалерею: Странности Ющенко. Чем удивлял президент-пчеловод

Несмотря на присутствие водки, Ющенко шесть часов совершенно без эмоций, монотонно он говорил об экономике, рисовал графики и схемы.

В полпервого ночи белый пушистый мордатый кот залез на спинку его кресла и мгновенно заснул.

Президент-продавец

В этом году соцсети обсуждали Ющенко, которого заметили на киевском блошином рынке. На станции метро Левобережная украинский президент якобы торговал старинными украинскими вышиванками.

Позже он объяснил, что "никогда не торгует", а в субботу в половине десятого утра за последние 40-35 лет приходит на блошиный рынок за бесплатным кофе.

"Последние 35 лет я коллекционирую украинские этнические сельские вещи. И думаю, что большего количества украинского рушныка, чем у меня, нет ни у кого, особенно Гетманской Украины. Украинских костюмов ни у кого тоже нет столько. Поэтому в субботу у меня есть 3-4 точки, где я сажусь на пластмассовый стул, продавец мне дает бесплатно чашку кофе и мы сидим 20-30 минут и разбираем, что он через экспедицию привез из украинского села в тот музей, который я делаю. Тогда меня и поймали. И тогда пришли девушки, поставили детей и попросили меня сфотографировать", - рассказал Ющенко.

Источник: http://censor.net.ua/b3946

Источник: http://censor.net.ua/b3946

Президент-хипстер

В прошлом году интернет обсуждал очки Ющенко. На фотографии нардепа Андрея Лозового видно, что экс-президент рисует схемы в стильных очках для зрения желтого цвета.

В сети Ющенко прозвали хипстером.

Источник: korrespondent.net