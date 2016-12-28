СМИ: Турция и Россия поделят Сирию на зоны влияния

В рамках соглашения России и Турции при участии Ирана по плану перемирия в Сирии, страну поделят на зоны влияния, передает Reuters со ссылкой на источники.

Турция 28 декабря объявила, что Анкара и Москва согласовали план перемирия в Сирии, а также документ о политическом урегулировании в республике.

Отмечается, что это даст возможность сирийскому президенту Башару Асаду сохранить свой пост еще на несколько лет до следующих президентских выборов - тогда его сменит "менее противоречивый" кандидат.

Агентство также подчеркнуло, что эту схему еще нужго согласовать с Асадом, сирийской оппозицией, странами Персидского залива и США.

В то же время источник в турецком правительстве Турции сказал, что роль Асада – "предмет дискуссий на предстоящий период". По словам собеседника издания, Анкара придает "большое значение созданию переходного правительства".

Агентсво также пишет, что если соглашение о перемирии будет принято сторонами сирийского конфликта, о политическом процессе они будут договариваться в Астане.

К этим переговорам, по данным Reuters, не привлекут США. Источник издания в руководстве США заявил, что, по его мнению, без Вашингтона Анкара и Москва не смогут заключить политические соглашения.

Напомним, вчера Турция заявляла о доказательствах поддержки США "Исламского государства".