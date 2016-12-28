США - Израилю: Друзья должны говорить правду

США возложили ответственность за угрозу срыва процесса мирного урегулирования в Палестине на обе стороны, как Израиль, так и Палестинскую автономию.

Об этом в специальном обращении заявил американский госсекретарь Джон Керри.

Ранее Совбез ООН принял резолюцию с требованием к Израилю остановить поселенческую деятельность на палестинских территориях. США воздержались от голосования. После этого Израиль запретил министрам контакты со странами, проголосовавшими за резолюцию.

"Ни террористические действия, ни поселенческая деятельность (на территориях Западного берега и Восточного Иерусалима) не облегчают этот процесс", - заявил Керри.

Он отметил, что решение о "неделимом Израиле", которого придерживается израильская сторона, не является выигрышным. Речь может идти только о двух государствах.

Госсекретарь также подчеркнул, что Былый Дом - "большой друг Израиля".

"Но у друзей есть такие моменты, когда им нужно посмотреть в лицо друг другу и сказать правду", - сказал Керри.

Отметим, что сегодня Израиль приостановил строительство поселений до выступления Керри.

Также напомним, что избранный президент США Дональд Трамп призвал Израиль потерпеть, пока он не вступит в должность.

Источник: korrespondent.net