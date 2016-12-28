В восточной части Японии произошло землетрясение в 6,3 балла, однако предупреждения о цунами не последовало, передет японский госканал NHK.

Сообщается, что землетрясение ощущалось в зданиях в Токио. О жертвах и пострадавших сведений не поступало.

Геологическая служба США изначально оценила мощность землетрясения в 6,2 балла, а затем понизило оценку до 5,9 балла.

Прошлый раз в Японии произошло мощное землетрясение 22 декабря. Оно также было оценено в 6,2 балла.

Источник: korrespondent.net