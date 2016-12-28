Лента RSS
Подписаться на ленту
28 декабря 2016, среда, 22:52
0°C
Завтра -3°C
0°C
Завтра -3°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,04
28. 12. 2016

В Японии произошло мощное землетрясение

В восточной части Японии произошло землетрясение в 6,3 балла, однако предупреждения о цунами не последовало, передет японский госканал NHK.

Сообщается, что землетрясение ощущалось в зданиях в Токио. О жертвах и пострадавших сведений не поступало.

Геологическая служба США изначально оценила мощность землетрясения в 6,2 балла, а затем понизило оценку до 5,9 балла.

Прошлый раз в Японии произошло мощное землетрясение 22 декабря. Оно также было оценено в 6,2 балла.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Вопрос специалисту
Путеводитель «Телеграфа» по Норвегии
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

На просьбу ГАИ не выезжать на дороги в снег отреагировали только коммунальные службы.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

Вы где на Новый Год?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2016 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.