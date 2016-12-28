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28. 12. 2016

Армии разрешили самостоятельно закупать продукты

Кабмин передал Минобороны право самостоятельно составлять список продуктов питания для военных, сообщил министр обороны Степан Полторак в Facebook.

"Правительство одобрило Постановление по вопросам закупок продуктов питания Министерством обороны. Теперь закупки продуктов питания будут проводиться согласно утвержденному оборонным ведомством каталога продуктов", - написал он.

По словам министра "это позволит Министерству обороны определять потребность и закупать продукты питания в пределах бюджетных средств".

"Каталог продуктов питания предназначен для формирования суточного меню с учетом таких критериев как энергозатраты лиц, которые питаются, и цены на продукты питания", - добавил он.

Решение правительства прокомментировал советник президента Юрий Бирюков, который отслеживает ситуацию с питанием в армии.

"Это фундаментальная реформа системы питания военнослужащих, первая институциональная реформа за 10 лет", - написал он в Facebook.

Напомним, в следующем году четверть ВСУ будет питаться по системе с элементами шведского стола. Всю армию переведут на эту систему в 2019 году.

А ранее правительство одобрило новый сухпай для украинской армии.

Источник: korrespondent.net

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