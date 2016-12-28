Армии разрешили самостоятельно закупать продукты

Кабмин передал Минобороны право самостоятельно составлять список продуктов питания для военных, сообщил министр обороны Степан Полторак в Facebook.
"Правительство одобрило Постановление по вопросам закупок продуктов питания Министерством обороны. Теперь закупки продуктов питания будут проводиться согласно утвержденному оборонным ведомством каталога продуктов", - написал он.
По словам министра "это позволит Министерству обороны определять потребность и закупать продукты питания в пределах бюджетных средств".
"Каталог продуктов питания предназначен для формирования суточного меню с учетом таких критериев как энергозатраты лиц, которые питаются, и цены на продукты питания", - добавил он.
Решение правительства прокомментировал советник президента Юрий Бирюков, который отслеживает ситуацию с питанием в армии.
"Это фундаментальная реформа системы питания военнослужащих, первая институциональная реформа за 10 лет", - написал он в Facebook.
Напомним, в следующем году четверть ВСУ будет питаться по системе с элементами шведского стола. Всю армию переведут на эту систему в 2019 году.
А ранее правительство одобрило новый сухпай для украинской армии.
Источник: korrespondent.net
-
Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
-
Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
-