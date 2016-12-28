Израиль раскритиковал Керри за слова о Палестине

Сообщается, сотрудники канцелярии Нетаньяху назвали эту речь "предвзятой к Израилю".
#BREAKING Kerry speech 'skewed against Israel': Netanyahu— AFP news agency (@AFP) December 28, 2016
Напомним, Керри в своей речи возложил ответственность за угрозу срыва процесса мирного урегулирования в Палестине на обе стороны, как Израиль, так и Палестинскую автономию.
Также отметим, что до выступления Керри Израиль приостановил строительство поселений. Информации о возобновлении пока нет.
На днях Совбез ООН принял резолюцию с требованием к Израилю остановить поселенческую деятельность на палестинских территориях. США воздержались от голосования.
После этого Израиль вызвал посла США для объяснений, а также запретил министрам контакты со странами, проголосовавшими за резолюцию.
Источник: korrespondent.net
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