Израиль раскритиковал Керри за слова о Палестине

В администрации премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху раскритиковали речь госсекретаря США Джона Керри, с которой тот выступил сегодня, передает AFP.

Сообщается, сотрудники канцелярии Нетаньяху назвали эту речь "предвзятой к Израилю".

#BREAKING Kerry speech 'skewed against Israel': Netanyahu — AFP news agency (@AFP) December 28, 2016

Напомним, Керри в своей речи возложил ответственность за угрозу срыва процесса мирного урегулирования в Палестине на обе стороны, как Израиль, так и Палестинскую автономию.

Также отметим, что до выступления Керри Израиль приостановил строительство поселений. Информации о возобновлении пока нет.

На днях Совбез ООН принял резолюцию с требованием к Израилю остановить поселенческую деятельность на палестинских территориях. США воздержались от голосования.

После этого Израиль вызвал посла США для объяснений, а также запретил министрам контакты со странами, проголосовавшими за резолюцию.

Источник: korrespondent.net