СБУ обнародовала разговоры полковника ВСУ с сепаратистами

СБУ опубликовала телефонные разговоры подозреваемого в сотрудничестве с ДНР полковника ВСУ Ивана Безъязыкова и его жены.
Безъязыкова освободили из плена сепаратистов, в котором он пребывал два года, в июле этого года. Через несколько месяцев полковника задержали по подозрению в работе на ДНР.
В разговоре слышно, как Безъязыков принимает сведения от информатора о передвижениях украинских военных в районе населенного пункта Андреевка.
Этот разговор проводился 30 августа 2014 года. Также в записи СБУ содержится разговор Безъязыкова с его начальником с позывным "63-ий", который он якобы проводил 5 сентября 2014 года.
Кроме того, в видео есть запись разговора (от 2 октября 2015 года) жены Безъязыков с так называемым "заместителем командующего корпусом министерства обороны ДНР" Эдуардом Басуриним. Басурин рассказывает, что Безъязыков жив и не хочет возвращаться на подконтрольную Киеву территорию Украины (на видео с 10-й минуты).
"Басурин сообщил, что Безъязыков И. М. работает на ДНР и не хочет возвращаться домой", - говорится в подписи СБУ.
Ранее суд арестовал полковника ВСУ Безъязыкова до февраля.
Источник: korrespondent.net
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