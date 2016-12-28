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28. 12. 2016

Коста-Рика отменила визы для украинцев

Коста-Рика с декабря 2016 года отменила визы для украинцев на поездки до 90 дней. Как сообщил у себя в Facebook Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины (МИД), правительством этой страны с декабря текущего года введен безвизовый режим для граждан Украины на поездки до 90 дней.

Необходимым требованием въезда в страну является наличие паспортного документа, срок действия которого не менее 90 дней на момент предполагаемого выезда из Коста-Рики.

В МИД добавили, что при выезде с территории государства должен быть уплачен сбор в размере 29 долларов, независимо от типа паспорта путешественника.

Как сообщал Корреспондент.net, 14 декабря Украина получила безвизовый режим с государством Сент-Китс и Невис. 

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Источник: korrespondent.net

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