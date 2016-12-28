США завтра введут санкции против России из-за кибератак - СМИ

США 29 декабря объявит о введении санкций против России из-за ее причастности к хакерским атакам, сообщает CNN со ссылкой на нескольких американских чиновников.

Издание пишет, что ответ США на кибератаки будет включать расширение санкций и меры дипломатического характера.

Также ожидается, что Вашингтон также назовет имена людей, причастных к кибератакам.

Накануне также The Washington Post писал, что США огласят санкции против России за кибератаки.

Напомним, в октябре США обвинили Россию в кибератаках с целью повлиять на ход выборов в Америке.

Позже СМИ сообщили о возможных ответах США на кибератаки России.

Источник: korrespondent.net