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28. 12. 2016

Палестина назвала условие переговоров с Израилем

Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что готов возобновить мирные переговоры с Израилем, передает AP.
 
Сообщается, что Палестина готова пойти на такой шаг только в случае остановки Израилем строительством еврейских поселений на палестинской территории, включая Восточный Иерусалим.
 
В то же время Израиль раскритиковал США за слова о конфликте в Палестине, заявив что в речи американский госсекретарь "едва коснулся корней конфликта - палестинское противостояние еврейскому государству в вопросе любых границ".
Напомним, конфликт в Палестине получил новое развитие после того, как Совбез ООН принял резолюцию с требованием к Израилю остановить поселенческую деятельность на палестинских территориях.
 
Это вызвало резко негативную реакцию у Израиля, который запретил своим министрам контакты со странами, голосовавшими за резолюцию.

Источник: korrespondent.net

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