Палестина назвала условие переговоров с Израилем

Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что готов возобновить мирные переговоры с Израилем, передает AP.

Сообщается, что Палестина готова пойти на такой шаг только в случае остановки Израилем строительством еврейских поселений на палестинской территории, включая Восточный Иерусалим.

В то же время Израиль раскритиковал США за слова о конфликте в Палестине, заявив что в речи американский госсекретарь "едва коснулся корней конфликта - палестинское противостояние еврейскому государству в вопросе любых границ".

Напомним, конфликт в Палестине получил новое развитие после того, как Совбез ООН принял резолюцию с требованием к Израилю остановить поселенческую деятельность на палестинских территориях.

Это вызвало резко негативную реакцию у Израиля, который запретил своим министрам контакты со странами, голосовавшими за резолюцию.

Источник: korrespondent.net