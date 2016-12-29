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29. 12. 2016

В Минобороны РФ назвали карикатуристов Charlie Hebdo "парижскими двуногими"

 
В Министерстве обороны России отреагировали на карикатуры французского издания Charlie Hebdo касательно крушения российского Ту-154 над Черным морем.
 
Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что уделять внимание карикатурам Charlie Hebdo "унизительно для нормального человека".
 
"Очередные испражнения на бумагу со стороны этих парижских двуногих – не трогают. Даже обращать внимание на эту натужную гадость – унизительно для нормального человека", – сказал он.
 
Конашенков также отметил, что "из-за подобного творчества, которое характеризует западные ценности, их носители и защитники обречены по меньшей мере на одиночество в будущем".

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Напомним, Charlie Hebdo опубликовал карикатуру про крушение российского Ту-154. На рисунке изображены падающий самолет и находящийся в нем военный, произносящий звук "а-а-а-а". "Репертуар военного хора расширяется", – гласит подпись к карикатуре.

Источник: korrespondent.net

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