В Минобороны РФ назвали карикатуристов Charlie Hebdo "парижскими двуногими"

В Министерстве обороны России отреагировали на карикатуры французского издания Charlie Hebdo касательно крушения российского Ту-154 над Черным морем.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что уделять внимание карикатурам Charlie Hebdo "унизительно для нормального человека".

"Очередные испражнения на бумагу со стороны этих парижских двуногих – не трогают. Даже обращать внимание на эту натужную гадость – унизительно для нормального человека", – сказал он.





Политолога выгнали за отказ почтить жертв Ту-154 Конашенков также отметил, что "из-за подобного творчества, которое характеризует западные ценности, их носители и защитники обречены по меньшей мере на одиночество в будущем".

Напомним, Charlie Hebdo опубликовал карикатуру про крушение российского Ту-154. На рисунке изображены падающий самолет и находящийся в нем военный, произносящий звук "а-а-а-а". "Репертуар военного хора расширяется", – гласит подпись к карикатуре.

Источник: korrespondent.net