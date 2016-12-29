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29. 12. 2016

В очередях на границе с Польшей стоят более 1000 автомобилей

 
По состоянию на 22.00 среды,28 декабря, в пунктах пропуска на украинско-польской границе в очередях стояли 1080 автомобилей, сообщает пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы.
 
Самые большие очереди зафиксированы в пунктах пропуска "Рава-Руська" – 300, "Краковец" – 270 автомобилей.
 
В пункте пропуска "Ягодын авто" – 160 транспортных средств, в ПП "Угрынив" – 150, в ПП "Шегини" – 120, в ПП "Грушив" – 100, в ПП "Устылуг" -- 70, в ПП "Смильныця" – 30.
 
В пункте пропуска "Ужгород" на границе со Словакией 20 транспортных средств.
 
На границе с Венгрией в пункте пропуска "Тиса" – 80 автомобилей, в пункте пропуска "Лужанка" – 80, "Вилок" – 50.
 
На границе с Румынией в пункте пропуска "Порубне" – 30 автомобилей.

В Украину пытались ввезти лампы для ракетного оружия
 
Как сообщал Корреспондент.net, пограничники Львовского отряда задержали гражданина РФ, который пытался незаконно пересечь границу.

Источник: korrespondent.net

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