Двое моряков с арестованного в Ливии судна вернулись в Украину

Два гражданина Украины – члена экипажа арестованного в Ливии судна – вернулись на родину. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины на официальной странице в Facebook.

"Благодаря комплексным мерам МИД и посольства Украины в Тунисской Республике 28 декабря 2016 года обеспечено возвращение на Родину двух граждан Украины – членов экипажа судна, которое в марте с.г. было арестовано в г.Мисурата (Государство Ливия)", – сказано в сообщении.



Арест танкера в Ливии: на борту пятеро украинцев

Напомним, в марте в территориальных водах Ливии по подозрению в контрабанде нефтепродуктов был задержан экипаж судна Captain Khayyam, в состав которого входили также граждане Украины. Тогда же удалось освободить одну украинку, входящую в состав экипажа судна.

Источник: korrespondent.net