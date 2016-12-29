Трамп признал, что ход передачи власти идет гладко

Избранный президент США поменял свое мнение о том, как проходит процесс передачи власти к нему от действующего президента страны Барака Обамы, охарактеризовав его как "гладкий", сообщает Associated Press.

Ранее Трамп в Twitter заявил, что Обама не обеспечивает спокойного перехода власти главы государства.

Позже, во время беседы с журналистами, Трампа спросили о его сообщении в соцсети и попросили уточнить, что он думает о передаче власти, на что он ответил: "Я думаю, очень, очень гладко. Очень хорошо. Вы так не думаете?"



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Напомним, Трамп победил на выборах президента США 8 ноября. Инаугурация президента США пройдет 20 января.

Источник: korrespondent.net