Трамп признал, что ход передачи власти идет гладко

Избранный президент США поменял свое мнение о том, как проходит процесс передачи власти к нему от действующего президента страны Барака Обамы, охарактеризовав его как "гладкий", сообщает Associated Press.
Ранее Трамп в Twitter заявил, что Обама не обеспечивает спокойного перехода власти главы государства.
Позже, во время беседы с журналистами, Трампа спросили о его сообщении в соцсети и попросили уточнить, что он думает о передаче власти, на что он ответил: "Я думаю, очень, очень гладко. Очень хорошо. Вы так не думаете?"
Трамп назвал Обаму причастным к проигрышу Клинтон
Напомним, Трамп победил на выборах президента США 8 ноября. Инаугурация президента США пройдет 20 января.
Источник: korrespondent.net
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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