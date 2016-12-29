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29. 12. 2016

В Израиле начнется расследование в отношении Нетаньяху – СМИ

 
Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит распорядился, чтобы полиция начала уголовное расследование по двум делам, связанным с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху, сообщает Reuters.
 
В июле сообщалось, что генпрокурор поручил провести расследование по делам, связанным с Нетаньяху. По данным газеты Haaretz, министерство юстиции "получило информацию о делах, связанных, в частности, с премьер-министром". В заявлении ведомства уточнялось, что речь не идет об уголовном деле.

Как отмечает Independent, Нетаньяху проходит по делам о взяточничестве и мошенничестве.

Полиция в Израиле допросила жену Биньямина Нетаньяху
 
Ранее израильские СМИ сообщали о возможном конфликте интересов с участием юриста Нетаньяху при покупке подводных лодок у Германии. Нетаньяху заявлял, что никаких нарушений допущено не было.

Источник: korrespondent.net

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