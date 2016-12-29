У побережья Ливии спасли 900 мигрантов

Итальянская береговая охрана за сутки спасла еще 900 человек, которые пытались нелегально добраться до Европы по Средиземному морю, передает Интерфакс.

Нелегалы были спасены с трех деревянных лодок, которые терпели бедствие у берегов Ливии, среди них граждане Сирии, Пакистана, Бангладеш, Сомали и Эритреи.





Германия выслала из страны почти 24 тысячи мигрантов Согласно данным МИД Италии, всего в 2016 году до берегов страны по Средиземному морю добрались уже более 180 тысяч нелегалов.

Европа переживает крупнейший со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный, в первую очередь, рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки.

По информации приграничного агентства ЕС Frontex, в 2015 году в Евросоюз прибыли 1,8 миллиона мигрантов.

Источник: korrespondent.net