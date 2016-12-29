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29. 12. 2016

У побережья Ливии спасли 900 мигрантов

 
Итальянская береговая охрана за сутки спасла еще 900 человек, которые пытались нелегально добраться до Европы по Средиземному морю, передает Интерфакс.
 
Нелегалы были спасены с трех деревянных лодок, которые терпели бедствие у берегов Ливии, среди них граждане Сирии, Пакистана, Бангладеш, Сомали и Эритреи.
 
Согласно данным МИД Италии, всего в 2016 году до берегов страны по Средиземному морю добрались уже более 180 тысяч нелегалов.

Германия выслала из страны почти 24 тысячи мигрантов
 
Европа переживает крупнейший со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный, в первую очередь, рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки.
 
По информации приграничного агентства ЕС Frontex, в 2015 году в Евросоюз прибыли 1,8 миллиона мигрантов.  

Источник: korrespondent.net

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