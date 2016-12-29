Лента RSS
Подписаться на ленту
29 декабря 2016, четверг, 04:56
-3°C
Завтра 0°C
-3°C
Завтра 0°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,04
29. 12. 2016

В Беларуси вынесли еще один смертный приговор

 
В Беларуси к смертной казни приговорили мужчину за убийство двух своих детей, сообщает БЕЛТА.
 
Гомельский областной суд в ходе выездного заседания в Мозыре огласил смертный приговор мужчине, который признан виновным в убийстве 17-летнего сына и 9-летней дочери. 
 
Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован. 
 
Ранее в Беларуси привели в исполнение второй с начала года смертный приговор.

В США резко снизилось исполнение смертных приговоров
 
С 1991 года в Беларуси казнили более 400 человек. За это время президент Александр Лукашенко помиловал только одного приговоренного к смертной казни.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Вопрос специалисту
Путеводитель «Телеграфа» по Норвегии
Мир
Анекдот все анекдоты

На просьбу ГАИ не выезжать на дороги в снег отреагировали только коммунальные службы.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

Вы где на Новый Год?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2016 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.