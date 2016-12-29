В Беларуси вынесли еще один смертный приговор

В Беларуси к смертной казни приговорили мужчину за убийство двух своих детей, сообщает БЕЛТА.

Гомельский областной суд в ходе выездного заседания в Мозыре огласил смертный приговор мужчине, который признан виновным в убийстве 17-летнего сына и 9-летней дочери.

Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.

Ранее в Беларуси привели в исполнение второй с начала года смертный приговор.



В США резко снизилось исполнение смертных приговоров

С 1991 года в Беларуси казнили более 400 человек. За это время президент Александр Лукашенко помиловал только одного приговоренного к смертной казни.

Источник: korrespondent.net