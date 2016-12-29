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29. 12. 2016

Трамп сам напишет инаугурационную речь – СМИ

Избранный президент США Дональд Трамп выразил желание самостоятельно написать свою инаугурационную речь. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на общавшихся в последние дни с политиком людей.

Отмечается, что Трамп уже взяв за образец выступления бывших американских президентов Рональда Рейгана и Джона Кеннеди.

"Трамп сказал, что "невероятный стиль" Рейгана и артикуляция больших национальных амбиций Кеннеди являются центральными в его подходе к своей речи, с которой он выступит 20 января", – пишет издание.

Объявлен график инаугурационной недели Трампа

Напомним, Трамп победил на выборах президента США 8 ноября. Инаугурация президента США пройдет 20 января. Ранее Трамп отмечал, что хотел бы видеть на торжественной церемонии не знаменитостей, а простых людей.

Источник: korrespondent.net

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