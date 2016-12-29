В РФ пригрозили США ответными мерами за санкции

Если США расширят санкции против России за вмешательство российских хакеров в выборы, то "получат ответ". Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел РФ.
"Если в Вашингтоне действительно предпримут новые враждебные шаги, получат ответ. Это касается и любых действий против российских дипломатических представительств в США, которые немедленно срикошетят по американским дипломатам в России. Возможно, Администрации Б.Обамы уже совсем безразлично, что будет с двусторонними отношениями, но история вряд ли простит ей поведение по принципу "после нас хоть потоп", – говорится в сообщении российского ведомства.
В МИД РФ также заявили, что администрация Обамы "не оставляет надежды напоследок успеть сделать еще что-нибудь плохое для отношений с Россией, которые она и так обрушила".
В ведомстве назвали дезинформацией сообщения о том, что российские хакеры вмешались в выборы в США.
"Откровенно говоря, мы уже устали от лжи про "русских хакеров", которая продолжает литься в США с самого верху", – подчеркнули в МИД РФ.
Штаты расширили санкции против РФ из-за Украины
Напомним, ранее The Washington Post писал, что США огласят санкции против России за кибератаки.
Источник: korrespondent.net
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