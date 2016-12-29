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29. 12. 2016

В США разбился военный вертолет: есть погибшие

 
В американском штате Техас разбился военный вертолет Apache, сообщает телеканал KHOU.
 
Вертолет упал в залив Галвестон. На его борту были двое военнослужащих, они погибли.
 
Представитель военно-воздушных сил Национальной гвардии США подтвердил сведения об авиакатастрофе.

Крушение вертолета в Крыму: есть жертвы
 
Напомним, ранее в результате крушения вертолета в Бразилии погибли четыре человека.

Источник: korrespondent.net

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