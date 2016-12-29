В Мариуполе полицейский протаранил троллейбус

В Мариуполе произошло ДТП с участием троллейбуса и Ford Focus, за рулем которого находился полицейский. В результате происшествия один человек погиб, сообщает ГУ Нацполиции в Донецкой области.

Вечером 28 декабря на закруглении дороги по улице Краснофлотской сотрудник полиции, который в этот день был выходной, не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с троллейбусом.

В результате погиб пассажир Ford Focus, водитель автомобиля в тяжелом состоянии находится в больнице, водитель троллейбуса обратился за медицинской помощью в больницу.



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Напомним, в Кривом Роге Skoda врезалась в маршрутку, в результате семь человек пострадали.

Источник: korrespondent.net