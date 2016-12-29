Итоги 28.12: Падение гривны и шутки Charlie Hebdo

Суд отложил рассмотрение дела Януковича на неопределенный срок

Печерский районный суд Киева объявил перерыв на неопределенный срок в рассмотрении ходатайства военной прокуратуры касаемо разрешения на заочное расследование в отношении экс-президента Виктора Януковича, подозреваемого в госизмене.

Такое решение вынесла следственный судья Кристина Тарасюк в ответ на ходатайство адвоката Виталия Сердюка.

Кабмин реструктуризировал долг ОПЗ за газ

Кабинет министров решил реструктуризировать долг Одесского припортового завода перед Нафтогазом Украины за потребленный газ на два года.

По словам главы Фонда госимущества Игоря Билоуса, с 1 апреля следующего года начнется выплата долга Нафтогазу равными долями сроком на два года без начисления процентов.

По состоянию на 20 декабря ОПЗ был должен Нафтогазу 1 млрд гривен за поставленный газ.

Минимальную стипендию повысили до 1100 гривен

Правительство приняло постановление о академических стипендиях для студентов. "Со следующего года для вузов 3-4 уровня аккредитации обычная стипендия – 1100 гривен, повышенная – 1400 гривен", – написал вице-премьер-министр Украины по гуманитарным вопросам Кириленко в Twitter.

Курс доллара на межбанке достиг 27 гривен

Курс доллара на межбанке днем 28 декабря в сравнении с показателем закрытия предыдущей сессии вырос на 40 копеек – до 27,10 грн/долл. В банковских обменниках и на наличном рынке доллар также подорожал и в продаже составил 27,2 - 27,6 грн.

Нацбанк не сумел удовлетворить все заявки на валютном аукционе на межбанке. Регулятор продал 96,8 млн долларов, но удовлетворил только 81% заявок по курсу до 26,93 грн/$1.

Украина опустилась в рейтинге стран для ведения бизнеса

Украина заняла 74 место в рейтинге Forbes лучших стран для ведения бизнеса на 2017 год, в то время как в прошлом году она занимала 61 место. Отмечается, что конфликт на Донбассе вредит экономическому росту страны.

Лучшей страной для ведения бизнеса журнал назвал Швецию, отметив ее рост экономики за прошлый год на 4,2 процента.

Украинцы получили безвизовый режим с Коста-Рикой

Коста-Рика с декабря 2016 года отменила визы для украинцев на поездки до 90 дней.

Необходимым требованием въезда в страну является наличие паспортного документа, срок действия которого не менее 90 дней на момент предполагаемого выезда из Коста-Рики.При выезде с территории государства должен быть уплачен сбор в размере 29 долларов, независимо от типа паспорта путешественника.

Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на катастрофу российского Ту-154

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo опубликовал карикатуру про крушение российского Ту-154. На рисунке изображены падающий самолет и находящийся в нем военный, произносящий звук "а-а-а-а". "Репертуар военного хора расширяется", – гласит подпись к карикатуре.

В Минобороны РФ заявили, что уделять внимание карикатурам Charlie Hebdo "унизительно для нормального человека". "Очередные испражнения на бумагу со стороны этих парижских двуногих – не трогают", – заявил представитель ведомства, генерал-майор Игорь Конашенков.

Источник: korrespondent.net