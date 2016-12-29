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29. 12. 2016

Найдены повреждения двигателя упавшего Ту-154

 
Эксперты по расследованию причин падения Ту-154 изучают фрагменты самолета, которые спасатели подняли на поверхность. Специалистов озадачили повреждения лопаток турбины двигателя. Эта деталь однозначно отвергает версию попадания в турбину птицы, с другой стороны, указывает на то, что, возможно, перед полетом двигатель был неисправен, сообщает Life.
 
Кроме того, после предварительного изучения обнаруженного в море правого крыла Ту-154 специалисты установили, что закрылок на одном крыле был выпущен, однако пока непонятно, какую команду он тогда исполнял - на взлет или снижение.
 
Один из экспертов предположил, что причиной сгибов на лопатках турбины могла быть усталость металла в деталях двигателя. Разбившемуся самолету было 33 года.
 
Напомним, катастрофа с Ту-154 произошла 25 декабря в 1,7 километра от побережья Сочи. Борт российского Минобороны летел в сирийский Хмеймим с аэродрома Чкаловский, в аэропорту Сочи же он дозаправлялся. На борту лайнера находилось 92 человека. Через две минуты после отрыва от полосы, не успев набрать высоту, самолет пропал с экранов радаров. Никаких сигналов тревоги экипаж не подавал.

Источник: korrespondent.net

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