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29. 12. 2016

Сутки в АТО: возле Крутой Балки произошел бой

 
За прошедшие сутки, 28 декабря, произошло 50 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центра АТО в Facebook.
 
"На мариупольском направлении из 120-мм минометов оккупанты обстреляли Марьинку и Водяное. Из 82-мм - Красногоровку, Талаковку и Широкино, а из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Талаковку, Павлополь, Старогнатовку, Широкино, Новотроицкое и Марьинку", - сказано в сообщении. 
 
На донецком направлении из 120-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов велся огонь по позициям сил АТО в районе Луганского.
 
"Из гранатометов - по Майорску, а из стрелкового оружия - вблизи Троицкого, Авдеевки, Зайцево и Новоселивки Второй. В районе Крутой Балки произошло боестолкновение", - добавляют в штабе.
 
На луганском направлении из вооружения БМП обстреливали Балку Кошарную. Из стрелкового оружия - Крымское, Станицу Луганскую и Малиновое.
 
Напомним, в ДНР заявляли, что количество обстрелов увеличилось в пять раз.

Источник: korrespondent.net

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