Трамп сомневается в кибератаках России

Дональд Трамп неоднозначно прокомментировал ввод администрацией Обамы новых санкций, связанных с кибератаками РФ в ходе президентской кампании. Об этом сообщает Reuters.

"Я думаю, что компьютеры очень сильно усложнили нашу жизнь. Сама компьютерная эпоха привела нас туда, где никто толком не знает, что происходит", - заявил Трамп журналистам в ответ на вопрос о санкциях.

Также Трам добавил, что еще не советовался по этому поводу с сенаторами, но "совершенно точно" сделает это "через какое-то время".

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп сам напишет инаугурационную речь.

Источник: korrespondent.net