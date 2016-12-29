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29. 12. 2016

Трамп сомневается в кибератаках России

 
Дональд Трамп неоднозначно прокомментировал ввод администрацией Обамы новых санкций, связанных с кибератаками РФ в ходе президентской кампании. Об этом сообщает Reuters.
 
"Я думаю, что компьютеры очень сильно усложнили нашу жизнь. Сама компьютерная эпоха привела нас туда, где никто толком не знает, что происходит", - заявил Трамп журналистам в ответ на вопрос о санкциях.
 
Также Трам добавил, что еще не советовался по этому поводу с сенаторами, но "совершенно точно" сделает это "через какое-то время".
 
Напомним, ранее сообщалось, что Трамп сам напишет инаугурационную речь.

Источник: korrespondent.net

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