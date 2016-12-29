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29. 12. 2016

В ЛНР показали допрос проукраинского блогера

В Сеть выложили видео допроса 53-летнего блогера Геннадия Беницкого, который был ранее похищен так называемым министерством госбезопасности ЛНР.

Во время допроса блогер рассказывает о том, что писал о событиях в Луганске и общался с людьми в Сети.
 
В ЛНР связали деятельность Беницкого с ранее плененным луганчанином Эдуардом Неделяевым (проукраинский блогер Edward Ned), которого обвинили в шпионаже из-за найденных в гараже деталей от электроприборов.

Напомним, ранее полпред ЛНР на Минских переговорах Владислав Дейнего заявил, что возвращение Донбасса в Украину невозможно.

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Источник: korrespondent.net

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