В ЛНР показали допрос проукраинского блогера

В Сеть выложили видео допроса 53-летнего блогера Геннадия Беницкого, который был ранее похищен так называемым министерством госбезопасности ЛНР.

Во время допроса блогер рассказывает о том, что писал о событиях в Луганске и общался с людьми в Сети.

В ЛНР связали деятельность Беницкого с ранее плененным луганчанином Эдуардом Неделяевым (проукраинский блогер Edward Ned), которого обвинили в шпионаже из-за найденных в гараже деталей от электроприборов.

Напомним, ранее полпред ЛНР на Минских переговорах Владислав Дейнего заявил, что возвращение Донбасса в Украину невозможно.

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Источник: korrespondent.net