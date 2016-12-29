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29. 12. 2016

В Украине закрывается телеканал UBR

 
С нового года телеканал UBR прекращает вещание. Об этом сообщил выпускающий редактор телеканала Сергей Шинкарь в Facebook.
 
"Под елочку - новостюшка, закрыли UBR, сиротку", - написал он.
 
Шинкарь уточнил, что канал закрывается с 1 января.
 
"С первого января 2017 в эфире просто "матрас", - отметил он.
 
Эту информацию подтверждают и другие сотрудники телеканала, передает Телекритика.
 
Канал UBR (Украинский бизнес ресурс) входит в медиахолдинг Вести Украина, который связывают с бывшим министром доходов и сборов Александром Клименко. В конце прошлого года холдинг закрыл еженедельный журнал Вести. Репортер. А осенью этого года Радио Вести сообщало, что ищет покупателя на принадлежащие станции частоты Перец ФМ.
 
Напомним, ранее сообщалось, что телеканал 1+1 заявил о попытках лишить его лицензии.

Источник: korrespondent.net

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