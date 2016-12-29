Количество угнанных авто в Киеве в 2016 перевалило за 2 тысячи. Раскрываемость 10%

Конечно, у вас есть сигнализация, но злоумышленники хорошо оснащены и перехватывают код с электронного ключа. Чтобы избежать неприятностей, лучше всего сдать машину под пультовую охрану, и ваша любимица будет с надежной защитой. Даже если не сработает ваша сигнализация, которую отключили злоумышленники, они е смогут далеко уехать на Вашем авто, потому что машина находится под наблюдением у охранной компании ШЕРИФ. В дождь, в снег, сильный ветер, при отсутствии освещения ночью на улице или ярким днем (а сколько угонов происходит днем!) непрерывно работает GPS-трекер от холдинга Шериф.

Вы оставили машину в незнакомом квартале и уехали на такси? – в случае попытки угона, даже если вы сами далеко, на пульте охраны сработает сигнализация, и немедленно выедет группа реагирования.

Самый опытный и изощренный современный угонщик не будет возиться более 15 минут, и, даже отключив обычную сигнализацию и другие приспособления, он не сможет просканировать ваше авто и проверить, есть ли GPS-трекер. А он есть, и группа реагирования задержит преступника. Даже если вы забыли, на какой улице вы оставили машину, переданный по двум каналам сигнал сообщит о ней в охрану с точностью до 5 метров (подключившись к пультовой охране, вы сами можете увидеть ее в своем личном кабинете на экране компьютера или другого гаджета).

Вы утром вышли к своей машине, а рядом с колесом отвинченный колпак? Кто-то проверяет, контролируете ли вы свой автотранспорт? Дома ли вы? Вы беспокоитесь, рисуете неприятную картинку – встали утром, а машины нет? Нет уверенности в сохранности авто даже на охраняемых парковках, в закрытых дворах, на оживленных улицах возле офисов и в спальных районах.

В осложнившейся ситуации есть смысл подключиться к пультовой охране Шерифа. И, начиная от 120 гривен абонентской платы в месяц, вы навсегда забудете о ночных бдениях, бессоннице, вы перестанете обращать внимание на подозрительных людей с мобильными телефонами в руках возле парковок.

Автономная система GPS-мониторинга и безопасности авто от Шерифа – устойчива к «глушению», умышленным радиопомехам и прочим достижениям современного угонщика.

Если все же злоумышленник завладел машиной обманным путем, с пульта охраны можно будет заглушить двигатель или отключить подачу топлива в вашем автомобиле.

Если у вас уже есть сигнализация, она остается. Если вы обслуживаете авто на определенной СТО, электрику станции будут переданы необходимые инструкции для установки оборудования. Конечно же, установить оборудование вы сможете и на СТО, сотрудничающей непосредственно с охранным холдингом Шериф.

Пультовая охрана устанавливается как на собственные автомобили, так и на автомобили сетевых корпоративных клиентов.

Заказать услугу можно на сайте Шерифа или позвонить по телефону (044) 500 1 911

ШЕРИФ — лучшая частная охрана в 2016 году по версии «Украинской Народной Премии»!

Источник: korrespondent.net