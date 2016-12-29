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29. 12. 2016

Польша призвала Украину не отмечать юбилей УПА

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский призвал Украину не отмечать 75-летие создания УПА.

"Украина и Польша должны выработать общее видение исторической роли Украинской повстанческой армии", - сообщается на сайте МИД Польши.

При этом Ващиковский подчеркнул, что примирение станет невозможным, если в Украине в следующем году устроят масштабные торжества по случаю 75-й годовщины создания УПА.
 
Ранее Корреспондент.net сообщал, что Польша хочет приравнять украинский национализм к нацизму.

Источник: korrespondent.net

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