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29. 12. 2016

В Турции автобус на скорости упал в пропасть

 
На севере Турции в городе пассажирский автобус на большой скорости упал в пропасть. 
Об этом сообщает издание Dunya.
 
В результате пятеро человек погибло, многие получили ранения и травмы.
 
Причиной аварии могли послужить плохие погодные условия - в этом районе прошел снег.
 

 
Напомним, ранее сообщалось, что из-за снегопада в Канаде 40 машин попали в масштабное ДТП.

Источник: korrespondent.net

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