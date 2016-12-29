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29. 12. 2016

Авария Ту-154. Завершены основные поисковые работы

Спасатели подняли со дна Черного моря практически все фрагменты разбившегося самолета Ту-154, обломки находятся на специальной площадке, где специалисты проведут "выкладку" авиалайнера.

Активная фаза поисково-спасательной операции на месте крушения под Сочи завершена, сообщили агентству Интерфакс в пресс-службе областного управления МЧС России в четверг, 29 декабря.

Группировка кораблей, которая была задействована в поисковых работах и мероприятиях по поднятию частей фюзеляжа, покинула зону акватории Черного моря.

Спасатели нашли тела 20 погибших и останки почти всех погибших. Для опознания большинства жертв потребуется генетическая экспертиза.

Также были обнаружены и подняты на поверхность более тысячи фрагментов, в том числе хвост и фюзеляж.

Самолет Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром 25 декабря через несколько минут после вылета из Сочи. Борт направлялся в Сирию. В самолете было 92 человека, все они погибли.

Источник: korrespondent.net

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