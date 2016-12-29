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29. 12. 2016

Украина обвинила Францию в задержке с безвизом

Заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев в интервью Обозревателю заявил, что предоставление Украине безвизового режима задерживается из-за Франции. 

По мнению чиновника, некоторым странам трудно пересечь психологический рубеж в части визовой либерализации.

"Сейчас я говорил бы только о Франции... Надеюсь, Франция не будет затягивать технические процедуры до момента проведения президентских выборов в апреле 2017 года", – сказал Елисеев.

Как сообщал Корреспондент.net, 20 декабря президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заверил, что предоставление безвизового режима - вопрос нескольких недель. 

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Источник: korrespondent.net

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