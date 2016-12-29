Украинский ученый Гашененко получил паспорт РФ

Российский вице-премьер Дмитрий Рогозин сегодня вручил паспорта РФ украинскому ученому Игорю Гашененко и его супруге Людмиле. Церемония состоялась перед началом заседания коллегии ВПК, передает РИА Новости.
Сообщается, что решение о предоставлении российского гражданства было принято по просьбе руководства коллегии ВПК РФ, получившей обращение холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех"). С марта 2016 года Гашененко работает на одном из заводов холдинга.
"Он является квалифицированным специалистом в области прикладной телеметрической механики и динамики систем взаимодействующих тел, теории нелинейных колебаний и вибраций, что позволило ему в короткий срок сформировать и возглавить на предприятии самые наукоемкие направления конструкторских работ по созданию перспективных навигационных систем, которые ориентированы на использование в самых разных изделиях", – пояснил Рогозин.
Он отметил большой опыт научной работы доктора физико-математических наук Гашененко, который с 1983 по 2014 год работал в Институте прикладной математики и механики Национальной академии наук Украины. С 2011 года Игорь Гашененко является членом Российского национального комитета по теоретической прикладной механике (организация при РАН).
"Я обратился к президенту Владимиру Путину, 9 сентября этого года он дал согласие на то, чтобы Игорь Николаевич и члены его семьи были приняты в российское гражданство, и сегодня мне выпала честь вручить паспорта нашим теперь уже соотечественникам, нашим согражданам", – объявил Рогозин.
По его словам, в России "будут рады и дальше в нашу оборонную семью принимать высококвалифицированных специалистов Украины".
Каксообщал Корреспондент.net, в ноябре 2016 года стало известно, что главный конструктор госпредприятия Антонов Дмитрий Кива уволился и уехал из Украины в Азербайджан. Он будет создавать авиаотрасль в этой стране.
Источник: korrespondent.net
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