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29. 12. 2016

В Аргентине авто президента забросали камнями

Автомобиль, в котором ехал президент Аргентины Маурисио Макри, забросали камнями. Инцидент произошел в провинции Неукен, куда Макри приехал с визитом, сообщает издание Clarin.

Как уточнили в администрации аргентинского президента, повестка дня визита Макри осталась без изменений.

Предварительно установлено, что камни бросали десять человек. Президент Аргентины не пострадал, были разбиты два стекла в машине. Злоумышленников остановила полиция.

Отметим, летом Макри был госпитализирован с аритмией.

Источник: korrespondent.net

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