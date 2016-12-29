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29. 12. 2016

Армия Ирака начала новое наступление на Мосул

Иракский спецназ начал новое наступление на позиции боевиков группировки Исламское государство в нескольких районах на юго-востоке Мосула, передает Reuters со ссылкой на представителей МВД.

"Сейчас наши военные наступают. За первые пять или десять минут они продвинулись на 500 метров. Только сейчас они начинают стрелять", – сообщил офицер из подразделения МВД.

По данным агентства, в районах, где началось наступление, боевые действия не велись в течение месяца.

Ранее министр иностранных дел Ирака Ибрагим аль-Джаафари сообщил, что армия вместе с курдскими подразделениями пешмерга освободила 40 из 56 районов Мосула.

Как сообщал Корреспондент.net, военная операция по освобождению Мосула началась в октябре этого года. Поддержку с воздуха иракским военным оказывает авиация стран, входящих в возглавляемую США коалицию.

В начале декабря США отвели два месяца на взятие Мосула.

Источник: korrespondent.net

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