Армия Ирака начала новое наступление на Мосул

Иракский спецназ начал новое наступление на позиции боевиков группировки Исламское государство в нескольких районах на юго-востоке Мосула, передает Reuters со ссылкой на представителей МВД.
"Сейчас наши военные наступают. За первые пять или десять минут они продвинулись на 500 метров. Только сейчас они начинают стрелять", – сообщил офицер из подразделения МВД.
По данным агентства, в районах, где началось наступление, боевые действия не велись в течение месяца.
Ранее министр иностранных дел Ирака Ибрагим аль-Джаафари сообщил, что армия вместе с курдскими подразделениями пешмерга освободила 40 из 56 районов Мосула.
Как сообщал Корреспондент.net, военная операция по освобождению Мосула началась в октябре этого года. Поддержку с воздуха иракским военным оказывает авиация стран, входящих в возглавляемую США коалицию.
В начале декабря США отвели два месяца на взятие Мосула.
Источник: korrespondent.net
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